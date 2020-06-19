В качестве примера Александр Ходаковский привел бои за поселки Пески и Первомайская в 2014 году. Тогда, чтобы перекрыть объездную дорогу со стороны Авдеевки, командование собрало роту из 132 человек.
«В течение дня противник смял нас из-за нашей неумелости. У нас были СПГ-9 (станковые гранатометы. — Авт.) и «Утесы», которые БМД противника могли бы легко пробить и заставить остановиться, но люди были не обучены, не уверены. Они могли бы размолотить украинцев, но вместо этого из 132 человек к вечеру на позициях осталось пятеро, которых уже ночью, контратаковав, вытащили. Погибших было немного, в большинстве ополченцы мелкими группками ушли в тыл — они не верили, что смогут остановить вражескую пехоту и ее боевые машины. Командир роты не справился с управлением», — рассказал собеседник издания.
По его словам, в нынешних условиях, когда в войсках ДНР действует запрет на ответный огонь, тоже нельзя сказать, что все бойцы имеют необходимую практику.
Инструкторы батальона «Восток», на базе которого по инициативе Ходаковского прошли учебные сборы резервистов, учли горький опыт и разрабатывают методологию подготовки добровольцев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.