Когда в 2014 году к ополченцам ДНР начало попадать трофейное украинское вооружение, многие бойцы даже не знали, как им пользоваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший глава Совета безопасности ДНР, создатель батальона «Восток» Александр Ходаковский

Александр Ходаковский: Мы даем бойцам больше шансов выжить © предоставлено Александром Ходаковским

«В течение дня противник смял нас из-за нашей неумелости. У нас были СПГ-9 (станковые гранатометы. — Авт.) и «Утесы», которые БМД противника могли бы легко пробить и заставить остановиться, но люди были не обучены, не уверены. Они могли бы размолотить украинцев, но вместо этого из 132 человек к вечеру на позициях осталось пятеро, которых уже ночью, контратаковав, вытащили. Погибших было немного, в большинстве ополченцы мелкими группками ушли в тыл — они не верили, что смогут остановить вражескую пехоту и ее боевые машины. Командир роты не справился с управлением», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в нынешних условиях, когда в войсках ДНР действует запрет на ответный огонь, тоже нельзя сказать, что все бойцы имеют необходимую практику.

Инструкторы батальона «Восток», на базе которого по инициативе Ходаковского прошли учебные сборы резервистов, учли горький опыт и разрабатывают методологию подготовки добровольцев.

Полностью интервью можно прочитать здесь.