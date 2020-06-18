«Я дала указание снять портреты четырех спикеров палаты представителей, которые представляли Конфедерацию», — сказала Пелоси журналистам в четверг.
По ее словам, портреты, расположенные в галерее палаты представителей, будут сняты в пятницу, 19 июня, которое в США отмечается как день отмены рабства.
«В этом доме, храме демократии (конгрессе США) нет места для почитания памяти тех, кто являлся воплощением насильственной нетерпимости и ужасного расизма Конфедерации. Я рада, что их не будет», — сказала Пелоси.
В США начался снос памятников южанам времен Гражданской войны после протестов из-за гибели от рук полиции негра Джорджа Флойда.
В общем-то типичный для САШ инцидент при поддержке представителей Демократической партии США привел к массовым беспорядкам на фоне протестов против расизма и произвола полиции.
Также по всей стране стали происходить акты вандализма в отношении исторического наследия, уничтожаются памятники конфедератам.
Все это происходит при поддержке местных властей, которые переименовывают места, названные в честь конфедератов.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах.
Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение чернокожих оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.
До сих пор бывшие рабы в своей массе остаются беднейшей социальной группой в США, поэтому именно темнокожие в США наиболее часто становятся преступниками и страдают от действий американских полицейских.