Ранее сообщалось, что в Ужгороде появился на свет мальчик, родители которого дали ему имя Зеленский.
«Родился он в цыганском таборе. А полностью зовут мальца Дьопйош Зеленский Евгеньевич. Кстати, на свет он появился еще 23 марта, это только теперь шикарная новость растеклась с берегов Ужа по планете. Бывают, знаете, цыганские бароны. Так тут, пожалуй, можно вести речь о цыганском президенте», — пишет Telegram-канал.
Как отмечалось, в Закарпатской области были зафиксированы и другие нестандартные имена.
У мальчиков это славянский Вогнедар и европейские Себастиан, Жан, Леонард и Самуэль.
Девочек называли Элиф, Амелия, Глория, Оливия и др.