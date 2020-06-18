Названный Зеленским новорожденный оказался цыганом, выяснил Telegram-канал Украина.ру 18 июня

Ранее сообщалось, что в Ужгороде появился на свет мальчик, родители которого дали ему имя Зеленский.

«Родился он в цыганском таборе. А полностью зовут мальца Дьопйош Зеленский Евгеньевич. Кстати, на свет он появился еще 23 марта, это только теперь шикарная новость растеклась с берегов Ужа по планете. Бывают, знаете, цыганские бароны. Так тут, пожалуй, можно вести речь о цыганском президенте», — пишет Telegram-канал.

«Вова, выходи!». Митингующие в Киеве требуют от Зеленского выполнения предвыборных обещаний © скриншот видео НАШ

У мальчиков это славянский Вогнедар и европейские Себастиан, Жан, Леонард и Самуэль.

Девочек называли Элиф, Амелия, Глория, Оливия и др.