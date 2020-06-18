Президент США Дональд Трамп в приватных беседах высказывал недовольство санкциями, введенными против России, и хотел отменить первый пакет санкций по «делу Скрипалей», написал экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в соей книге, сообщает РИА Новости 18 июня

Согласно информации в книге Болтона, после объявления США о первом пакете санкций против России в связи с инцидентом в английском Солсбери Трамп хотел аннулировать их и считал их слишком жесткими по отношению к президенту России Владимиру Путину.

«Трамп сказал госсекретарю США Майку Помпео позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову и сказать, что «какие-то бюрократы» опубликовали санкции», — цитируют книгу агентство со ссылкой на американские СМИ.

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В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Оба они выжили после отравления.

Лондон тут же обвинил Москву в нападении, хотя вскоре британские эксперты признали, что у них нет никаких данных о причастности Москвы к преступлению.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям.