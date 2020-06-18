Согласно информации в книге Болтона, после объявления США о первом пакете санкций против России в связи с инцидентом в английском Солсбери Трамп хотел аннулировать их и считал их слишком жесткими по отношению к президенту России Владимиру Путину.
«Трамп сказал госсекретарю США Майку Помпео позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову и сказать, что «какие-то бюрократы» опубликовали санкции», — цитируют книгу агентство со ссылкой на американские СМИ.
При этом Болтон пишет, что не знает, состоялся такой телефонный разговор или нет.
В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Оба они выжили после отравления.
Лондон тут же обвинил Москву в нападении, хотя вскоре британские эксперты признали, что у них нет никаких данных о причастности Москвы к преступлению.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям.