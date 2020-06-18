Латвийский банк, через который Белгазпромбанк якобы вывел более $430 млн, находится в процессе ликвидации. Об этом в четверг, 18 июня, сообщило агентство РИА Новости

ABLV Bank, один из крупнейших банков Латвии, в феврале 2018 года был заподозрен США в отмывании денег и даче взяток должностным лицам. Вскоре он подал заявление о самоликвидации, у него была отозвана лицензия. В настоящее время ликвидационный комитет продолжает мероприятия по выполнению обязательств перед кредиторами.

Виктор Бабарико. Биографическая справка © Facebook, Виктор Бабарико Иван Тертель заявил, что Белгазпромбанк, председателем правления которого был претендент на кресло президента Белоруссии Виктор Бабарико, незаконно вывел со счета Белгазпромбанка в латвийский банк ABLV более $430 млн.

На днях в Белгазпромбанке начались обыски, были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников банка, было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч.2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».

Утром 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда, главу инициативной группы, задержали и доставили на допрос. Позже стало известно, что Виктор Бабарико задержан.