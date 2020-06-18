ABLV Bank, один из крупнейших банков Латвии, в феврале 2018 года был заподозрен США в отмывании денег и даче взяток должностным лицам. Вскоре он подал заявление о самоликвидации, у него была отозвана лицензия. В настоящее время ликвидационный комитет продолжает мероприятия по выполнению обязательств перед кредиторами.
Ранее глава Комитета государственного контроля Иван Тертель заявил, что Белгазпромбанк, председателем правления которого был претендент на кресло президента Белоруссии Виктор Бабарико, незаконно вывел со счета Белгазпромбанка в латвийский банк ABLV более $430 млн.
На днях в Белгазпромбанке начались обыски, были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников банка, было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч.2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».
Утром 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда, главу инициативной группы, задержали и доставили на допрос. Позже стало известно, что Виктор Бабарико задержан.