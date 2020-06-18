Более $430 млн были за несколько лет незаконно выведены со счета Белгазпромбанка, которым руководил претендент на президентское кресло Виктор Бабарико, в латвийский банк ABLV. Об этом в четверг, 18 июня, заявил глава Комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель, передает РИА Новости

«Установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. Одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. По данным от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов», — рассказал Тертель.

Виктор Бабарико. Биографическая справка © Facebook, Виктор Бабарико

Утром 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда, главу инициативной группы, задержали и доставили на допрос. Позже стало известно, что Виктор Бабарико задержан.