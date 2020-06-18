«Установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. Одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. По данным от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов», — рассказал Тертель.
Ранее в Белгазпромбанке начались обыски, стало известно о задержании 15 бывших и действующих сотрудников банка. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч.2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».
Утром 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда, главу инициативной группы, задержали и доставили на допрос. Позже стало известно, что Виктор Бабарико задержан.