Блогер и журналист, общественный и политический деятель Анатолий Шарий родился 20 августа 1978 года в Киеве

«Самая независимая и прогрессивная партия». Кто стоит за спиной у Шария-политика © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Касаясь своего образования, Шарий утверждал, что является выпускником Института разведки при Киевском танковом инженерно-техническом училище. При этом в интервью изданию «Сегодня» от 2007 года будущий видеоблогер рассказал, что еще в старших классах школы связался с людьми, «промышлявшими "разводами" киевских предпринимателей».

«Они были очень рады мне. Потому что я умел придумывать различные хитроумные комбинации, иногда не совсем честные, иногда откровенно противозаконные, с помощью которых мы добывали хорошие деньги», — говорил он тогда.

В том же материале утверждается со ссылкой на слова самого Шария, что тогда же он подсел на игру в казино, а паспорт получил в 25 лет из-за того, что якобы выкрал из военкомата свое личное дело и боялся, что оформление паспорта могло выдать его.

«Со временем парень все чаще хотел со всем этим порвать, но уже не мог. Он даже устроился в 25 лет экспедитором. Уже через неделю предложил руководству предприятия схему, которая в несколько раз сокращала расходы автопарка фирмы. Близилось повышение. Но он "сорвался" и "развел" предприятие на деньги. Толик по-прежнему играл. Для игры нужны деньги, немалые. А чтобы их получить, притом быстро, был только один выход — не гнушаясь кинуть работодателя. По такому кругу он ходил девять лет. И несколько раз пытался разорвать его с помощью выстрела в голову. Как у всякого мошенника, у него было оружие», — еще одна цитата из статьи «Сегодня».

Анатолий Шарий: любовь и ненависть к Украине © скриншот с видео Анатолий Шарий

Имя Шария фигурирует в нескольких уголовных делах, последнее из которых вынудило его покинуть Украину. В 2011 году у него завязался конфликт с одним из посетителей «Макдоналдса», в результате чего журналист дважды выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Шарий расценил данный инцидент как попытку МВД надавить на него из-за его статей о противоправной деятельности Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В апреле прошлого года дело вернули на доследование.

Спустя несколько месяцев на Шария произошло покушение, неизвестный выстрелил в его автомобиль, журналист при этом не пострадал. На месте преступления был найден обрез ружья, открыто уголовное дело, которое оказалось на контроле у руководства страны и правоохранительных органов. Позднее следствие стало утверждать, что покушение могло быть инсценировкой самого Шария: на патроне в стволе обреза якобы нашли отпечаток пальца журналиста. При этом предъявить его в полиции не смогли, объяснив это тем, что после копирования отпечатка на специальный носитель на патроне улика была уничтожена.

В феврале 2012 года его объявили в розыск. К этому моменту он покинул территорию Украины, переехав в одну из стран Евросоюза и получив там убежище. В 2013-м в Нидерландах Шария задержал Интерпол по запросу украинской стороны, однако в тот же день его отпустили, а в экстрадиции было отказано.

После Евромайдана 2013-2014 гг. стал активно критиковать новые власти Украины и лично президента Петра Порошенко, публикую разоблачения, расследования и комментарии в своем YouTube-канале, который стал быстро набирать популярность. Критическое отношение к украинской действительности сохранилось у него и после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Кроме этого высказывается и по событиям в РФ, отрицательно оценивает роль местной либеральной и прозападной оппозиции. Анатолий Шарий: любовь и ненависть к Украине. Часть 2 © commons.wikimedia/Westmclaren

Осенью 2020 года появилась информация, что Шария сняли с розыска на Украине.

Основатель интернет-издания «Шарий.net».

В июне 2019 года создал свою партию, которая получила название «Партия Шария». На выборах в Верховную Раду в том же году набрала 2,23% голосов, в парламент не прошла.

Женат. Первая супруга — журналистка Ольга Рабулец, — с которой он развелся в 2012 году. От этого брака у него есть дочь. В настоящий момент женат на Ольге Шарий (Бондаренко), которая также является блогером и главредом издания «Шарий.net».