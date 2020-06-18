Дальнейшая биография Шария известна в основном с его слов. Так, блогер рассказывал, что его дед по матери погиб во время Великой Отечественной войны, а прадед происходил из потомственных дворян, после Октябрьской революции отказался отправляться в эмиграцию и «руководил строительством государственных объектов», был расстрелян по обвинению в шпионаже в конце 1930-х гг. Прабабушка тоже попала под репрессии, проведя 16 лет в ссылке. Оба были впоследствие реабилитированы.
Касаясь своего образования, Шарий утверждал, что является выпускником Института разведки при Киевском танковом инженерно-техническом училище. При этом в интервью изданию «Сегодня» от 2007 года будущий видеоблогер рассказал, что еще в старших классах школы связался с людьми, «промышлявшими "разводами" киевских предпринимателей».
«Они были очень рады мне. Потому что я умел придумывать различные хитроумные комбинации, иногда не совсем честные, иногда откровенно противозаконные, с помощью которых мы добывали хорошие деньги», — говорил он тогда.
В том же материале утверждается со ссылкой на слова самого Шария, что тогда же он подсел на игру в казино, а паспорт получил в 25 лет из-за того, что якобы выкрал из военкомата свое личное дело и боялся, что оформление паспорта могло выдать его.
«Со временем парень все чаще хотел со всем этим порвать, но уже не мог. Он даже устроился в 25 лет экспедитором. Уже через неделю предложил руководству предприятия схему, которая в несколько раз сокращала расходы автопарка фирмы. Близилось повышение. Но он "сорвался" и "развел" предприятие на деньги. Толик по-прежнему играл. Для игры нужны деньги, немалые. А чтобы их получить, притом быстро, был только один выход — не гнушаясь кинуть работодателя. По такому кругу он ходил девять лет. И несколько раз пытался разорвать его с помощью выстрела в голову. Как у всякого мошенника, у него было оружие», — еще одна цитата из статьи «Сегодня».
Известно, что первые шаги в журналистике Шарий сделал в 2005 году, отметившись рядом резонансных расследований. Уже через три года он становится главой отдела расследований украинского издания «Обозреватель». Основной тематикой его деятельности стали журналистские расследования, посвященные связи криминала и силовиков.
Имя Шария фигурирует в нескольких уголовных делах, последнее из которых вынудило его покинуть Украину. В 2011 году у него завязался конфликт с одним из посетителей «Макдоналдса», в результате чего журналист дважды выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Шарий расценил данный инцидент как попытку МВД надавить на него из-за его статей о противоправной деятельности Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В апреле прошлого года дело вернули на доследование.
Спустя несколько месяцев на Шария произошло покушение, неизвестный выстрелил в его автомобиль, журналист при этом не пострадал. На месте преступления был найден обрез ружья, открыто уголовное дело, которое оказалось на контроле у руководства страны и правоохранительных органов. Позднее следствие стало утверждать, что покушение могло быть инсценировкой самого Шария: на патроне в стволе обреза якобы нашли отпечаток пальца журналиста. При этом предъявить его в полиции не смогли, объяснив это тем, что после копирования отпечатка на специальный носитель на патроне улика была уничтожена.
В феврале 2012 года его объявили в розыск. К этому моменту он покинул территорию Украины, переехав в одну из стран Евросоюза и получив там убежище. В 2013-м в Нидерландах Шария задержал Интерпол по запросу украинской стороны, однако в тот же день его отпустили, а в экстрадиции было отказано.
После Евромайдана 2013-2014 гг. стал активно критиковать новые власти Украины и лично президента Петра Порошенко, публикую разоблачения, расследования и комментарии в своем YouTube-канале, который стал быстро набирать популярность. Критическое отношение к украинской действительности сохранилось у него и после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Кроме этого высказывается и по событиям в РФ, отрицательно оценивает роль местной либеральной и прозападной оппозиции.
Осенью 2020 года появилась информация, что Шария сняли с розыска на Украине.
Основатель интернет-издания «Шарий.net».
В июне 2019 года создал свою партию, которая получила название «Партия Шария». На выборах в Верховную Раду в том же году набрала 2,23% голосов, в парламент не прошла.
Женат. Первая супруга — журналистка Ольга Рабулец, — с которой он развелся в 2012 году. От этого брака у него есть дочь. В настоящий момент женат на Ольге Шарий (Бондаренко), которая также является блогером и главредом издания «Шарий.net».