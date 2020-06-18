Утром четверга, 18 июня, Бабарико и его сына Эдуарда доставили на допрос в Департамент финансовых расследований — они давали показания по делу «Белгазпромбанка».
«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — сказал Тертель.
По его словам, работа ведется по ряду направлений: махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов США, в результате которых «на зарубежные счета подконтрольные структуры членами преступной группы была выведена крупная сумма валюты».
11 июня в «Белгазпромбанке» начались обыски, задержали трех членов инициативной группы кандидата в президенты. Позже стало известно о задержании 15 бывших и действующих сотрудников банка, было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч.2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».