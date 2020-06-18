Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии, экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико задержан. Об этом в четверг, 18 июня, сообщило издание Sputnik Белоруссия со ссылкой на главу Комитета государственного контроля (КГК) Ивана Тертеля

Утром четверга, 18 июня, Бабарико и его сына Эдуарда доставили на допрос в Департамент финансовых расследований — они давали показания по делу «Белгазпромбанка».

«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — сказал Тертель.

Виктор Бабарико. Биографическая справка © Facebook, Виктор Бабарико

11 июня в «Белгазпромбанке» начались обыски, задержали трех членов инициативной группы кандидата в президенты. Позже стало известно о задержании 15 бывших и действующих сотрудников банка, было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч.2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».