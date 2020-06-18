Массовая акция у стен Офиса президента 17 июня повысила шансы партии Анатолия Шария, однако как в целом это скажется на итогах местных выборов пока неизвестно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Руслан Бизяев

Политолог Бизяев об акции партии Шария: Украинским политикам сейчас выгодно создавать боевые отряды © Facebook, Руслан Бизяев

«Все будет зависеть, как сработает в каждой области партийная структура, потому что местные выборы это не про журналистов, это не про импичмент президента. На местных выборах должны быть узнаваемые личности, там должна быть построена партийная схема, которая работает. Естественно, нужно иметь хорошо узнаваемую топ-пятерку, учитывая специфику нового избирательного кодекса. Сможет ли партия Шария обеспечить это по всей Украине, сказать пока тяжело», — объяснил политолог.

Рано пока говорить и о том что, партия Шария сможет преодолеть всеукраинский пятипроцентный барьер.

По словам Руслана Бизяева, партия прогрессирует, вчерашняя акция пошла и в плюс им, и в плюс их оппонентам. Но все это следует рассматривать как уличную составляющую большой политики.

Полностью интервью можно прочитать здесь.