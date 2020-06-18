Сторонники Порошенко принесли под здание суда палатки и покрышки
Сторонники Порошенко принесли под здание суда палатки и покрышки
© REUTERS, Valentyn Ogirenko
В ходе сегодняшнего заседания прокурор заявил об изменении ходатайства.Теперь для Порошенко вместо ареста просят применить личное обязательство.

Также судья постановил отложить заседание до 1 июля. До этого момента Порошенко будет вообще без меры пресечения.    