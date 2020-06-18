Прокуратура передумала просить суд арестовать экс-президента Украины и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Само заседание перенесли на 1 июля. Трансляцию из здания суда вели украинские телеканалы 18 июня

Сторонники Порошенко принесли под здание суда палатки и покрышки © REUTERS, Valentyn Ogirenko Также судья постановил отложить заседание до 1 июля. До этого момента Порошенко будет вообще без меры пресечения.