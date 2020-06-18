Прокуратура передумала просить суд арестовать экс-президента Украины и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Само заседание перенесли на 1 июля. Трансляцию из здания суда вели украинские телеканалы 18 июня
В ходе сегодняшнего заседания прокурор заявил об изменении ходатайства.Теперь для Порошенко вместо ареста просят применить личное обязательство.
Также судья постановил отложить заседание до 1 июля. До этого момента Порошенко будет вообще без меры пресечения.
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