Если партия выходит в высшую лигу украинской политики, значит, у нее как минимум все хорошо с финансированием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Руслан Бизяев

Политолог Бизяев об акции партии Шария: Украинским политикам сейчас выгодно создавать боевые отряды © Facebook, Руслан Бизяев

«В любом случае деньги у партии Шария есть, это видно, а вот источники доходов — это второй вопрос. Пока, судя по тому, что отсутствуют претензии со стороны правоохранительных органов и соответствующих надзорных комитетов, у власти сейчас по этому вопросу к партии Шария претензий нет. Были бы претензии, были бы соответствующие судебные иски», — рассказал Руслан Бизяев.

Уличные протесты становятся частью украинской политики, поэтому лидерам партий сейчас выгодно иметь свои боевые отряды. Акция «Партии Шария» в центре Киева добавит популярности этой политической силе, считает политолог.

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