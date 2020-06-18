По его словам, стоимость одной акции с участием Нацкорпуса составляет около трех миллионов гривен. Приблизительно от этой цифры можно отталкиваться, когда обсуждают стоимость той или иной массовой акции в центре столицы Украины.
«В любом случае деньги у партии Шария есть, это видно, а вот источники доходов — это второй вопрос. Пока, судя по тому, что отсутствуют претензии со стороны правоохранительных органов и соответствующих надзорных комитетов, у власти сейчас по этому вопросу к партии Шария претензий нет. Были бы претензии, были бы соответствующие судебные иски», — рассказал Руслан Бизяев.
Уличные протесты становятся частью украинской политики, поэтому лидерам партий сейчас выгодно иметь свои боевые отряды. Акция «Партии Шария» в центре Киева добавит популярности этой политической силе, считает политолог.
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