«С наиболее положительными эмоциями и с сочувствием, твердо сжатыми кулаками мы провожаем Петра Алексеевича на судилище, и прошу мне кое-что передать», — заявила она.
Федине передали автомобильную шину. По ее словам, она может быть частью средства передвижения, частью мирной жизни, но точно так же это символ «нашего сопротивления». Она заявила, что это напоминание, что они готовы защитить украинское государство.
Также известно, что под здание суда сторонники экс-президента принесли палатки и запасы воды.