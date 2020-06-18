Депутат от «Европейской солидарности» София Федина, которая подозревается в угрозах убийством в отношении президента Украины Владимира Зеленского, пришла под суд, где избирают меру пресечения Петру Порошенко, и принесла с собой покрышки. Трансляцию 18 июня вели украинские телеканалы

Порошенко разрыдался по пути в суд © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Федине передали автомобильную шину. По ее словам, она может быть частью средства передвижения, частью мирной жизни, но точно так же это символ «нашего сопротивления». Она заявила, что это напоминание, что они готовы защитить украинское государство.

Также известно, что под здание суда сторонники экс-президента принесли палатки и запасы воды.