В доме кандидата в президенты Белоруссии Бабарико проходит обыск
В доме кандидата в президенты Белоруссии Бабарико проходит обыск
© Facebook, Виктор Бабарико
Ранее стало известно, что Бабарико и его сына Эдуарда вызвали на допрос в департамент финрасследований — они дают показания по делу Белгазпромбанка. При задержании никто из них не предъявлял претензии оперативникам.

В штабе Бабарико рассказали, что адвокатов к нему не допустили.

«Нет. К сожалению, никто ничего нам не говорит. С нами не связывались», — сказал Лаевский, отвечая на вопрос, задержан ли Бабарико и в каком статусе.

Он также отметил, что находится в Генеральной прокуратуре и планирует подать жалобу на недопуск адвоката к подзащитному.