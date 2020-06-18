Ранее стало известно, что Бабарико и его сына Эдуарда вызвали на допрос в департамент финрасследований — они дают показания по делу Белгазпромбанка. При задержании никто из них не предъявлял претензии оперативникам.
В штабе Бабарико рассказали, что адвокатов к нему не допустили.
«Нет. К сожалению, никто ничего нам не говорит. С нами не связывались», — сказал Лаевский, отвечая на вопрос, задержан ли Бабарико и в каком статусе.
Он также отметил, что находится в Генеральной прокуратуре и планирует подать жалобу на недопуск адвоката к подзащитному.