Статус претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, которого с утра доставили на допрос по делу Белгазпромбанка, пока неизвестен. Об этом в четверг, 18 июня, рассказал адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский, передает РИА Новости

В доме кандидата в президенты Белоруссии Бабарико проходит обыск © Facebook, Виктор Бабарико

В штабе Бабарико рассказали, что адвокатов к нему не допустили.

«Нет. К сожалению, никто ничего нам не говорит. С нами не связывались», — сказал Лаевский, отвечая на вопрос, задержан ли Бабарико и в каком статусе.

Он также отметил, что находится в Генеральной прокуратуре и планирует подать жалобу на недопуск адвоката к подзащитному.