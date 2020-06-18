Заслуженного деятеля науки хотят сделать министром образования Украины
Заслуженного деятеля науки хотят сделать министром образования Украины
© РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк
«Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования», — заявила она.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета. Об этом накануне по видеосвязи на совещании со своей фракции также просил Зеленский.    