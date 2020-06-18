Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, о чем просил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 18 июня заявила секретарь комитета Наталья Пипа из фракции «Голос», передает Интерфакс-Украина
«Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования», — заявила она.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета. Об этом накануне по видеосвязи на совещании со своей фракции также просил Зеленский.
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