Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, о чем просил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 18 июня заявила секретарь комитета Наталья Пипа из фракции «Голос», передает Интерфакс-Украина

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