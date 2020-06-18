Верховная Рада из-за эпидемии COVID-19 освободила выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации (аналог российского ЕГЭ), которая одновременно закрывает экзамены по некоторым предметам в школах и позволяет вступить в вузы. Трансляцию заседания парламента 18 июня вел телеканал «Рада»

Премьер Шмыгаль поручил разобраться с «карантинным беспределом» в электричках © Кабинет министров Украины Дмитрий Разумков безотлагательно подписал этот закон и передал его на подпись президенту.

Теперь право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, абитуриент может пройти по собственному желанию.

Как заявил первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, законопроект не направлен на отмену ЕГЭ, а лишь предусматривает возможность желающим самостоятельно принимать решение о прохождении в форме внешнего независимого оценивания.

«ВНО остается основной возможностью поступления в высшие учебные заведения», — сказал он.