За такое решение проголосовали 356 депутатов. Депутаты также поддержали предложение, чтобы спикер Рады Дмитрий Разумков безотлагательно подписал этот закон и передал его на подпись президенту.
Теперь право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, абитуриент может пройти по собственному желанию.
Как заявил первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, законопроект не направлен на отмену ЕГЭ, а лишь предусматривает возможность желающим самостоятельно принимать решение о прохождении в форме внешнего независимого оценивания.
«ВНО остается основной возможностью поступления в высшие учебные заведения», — сказал он.