По данным властей, в некоторых регионах наблюдается рост заболеваемости. В связи с этим в шести городах, в том числе Нур-Султане и Алма-Ате, на выходные закроют торгово-развлекательные центры, сетевые магазины, крытые рынки и фитнес-центры. Заведения общепита будут работать только на свежем воздухе.
Кроме того, в городах, численностью более 50 тыс. человек, жителям закроют доступ в парки и на пляжи. Людям, старше 65 лет, ограничат выход на улицу.
Согласно последним данным, в Казахстане с начала пандемии зафиксировано 15,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 97 человек, 9920 выздоровели.