В Казахстане в субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, усилят карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом в четверг, 18 июня, сообщило издание Sputnik Казахстан

По данным властей, в некоторых регионах наблюдается рост заболеваемости. В связи с этим в шести городах, в том числе Нур-Султане и Алма-Ате, на выходные закроют торгово-развлекательные центры, сетевые магазины, крытые рынки и фитнес-центры. Заведения общепита будут работать только на свежем воздухе.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Казахстане с начала пандемии зафиксировано 15,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 97 человек, 9920 выздоровели.