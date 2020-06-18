Киевские полицейские пришли проверить, как радикальный активист Сергей Стерненко соблюдает домашний арест, однако тот не впустил их в квартиру. Об этом сам националист 18 июня рассказал на своей странице в Facebook
«Ко мне домой пришла киевская полиция. Что-то хотят по домашнему аресту проконтролировать. Но у них нет полномочий. Суд поручил осуществлять контроль за выполнением домашнего ареста только одесской полиции. Я с ними поговорил и объяснил это. Ушли куда-то советоваться!, — написал активист.
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