Армен Гаспарян: «Стерненко ждет мандат депутата и Орден князя Ярослава Мудрого»
Армен Гаспарян: «Стерненко ждет мандат депутата и Орден князя Ярослава Мудрого»
© Скриншот из видео Украина.ру
«Ко мне домой пришла киевская полиция. Что-то хотят по домашнему аресту проконтролировать. Но у них нет полномочий. Суд поручил осуществлять контроль за выполнением домашнего ареста только одесской полиции. Я с ними поговорил и объяснил это. Ушли куда-то советоваться!, — написал активист.    