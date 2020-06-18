Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в поддержку бойкота McDonald's после того, как украинская сеть этих ресторанов быстрого питания убрала русскоязычное меню. Свою позицию политик изложил в собственном Telegram-канале 18 июня

Решение украинского «Макдональдса» вызвало бурное обсуждение в интернете. Многие пользователи, как на Украине, так и в других странах призвали бойкотировать заведения этой сети. McDonald's не для русских. На Украине разгорелся русофобский скандал © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Массовое негодование разделил и Жириновский, напомнив, что в 2014 году его партия вышла на акцию неподалеку от первого в Москве «Макдональдса» с требованием закрыть все эти заведения в России.

«Еще в 1990 году я впервые побывал в "Макдоналдсе", попробовал "Биг-Мак" — он мне совершенно не понравился, я его выкинул и растоптал», — рассказал лидер либерал-демократов о своем опыте посещения знаменитой забегаловки.

Жириновский обратился к российскому отделению этой сети фастфуда, попросив настоятельно повлиять на своих украинских коллег. Если те откажутся от возвращения русского языка в свое меню, то он пригрозил устроить «Макдональдсу» всемирный бойкот, который, по его словам, поддёрнут все противник расовой дискриминации: от протестующих в США, до французских левых.