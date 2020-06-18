Решение украинского «Макдональдса» вызвало бурное обсуждение в интернете. Многие пользователи, как на Украине, так и в других странах призвали бойкотировать заведения этой сети.
Массовое негодование разделил и Жириновский, напомнив, что в 2014 году его партия вышла на акцию неподалеку от первого в Москве «Макдональдса» с требованием закрыть все эти заведения в России.
«Еще в 1990 году я впервые побывал в "Макдоналдсе", попробовал "Биг-Мак" — он мне совершенно не понравился, я его выкинул и растоптал», — рассказал лидер либерал-демократов о своем опыте посещения знаменитой забегаловки.
Жириновский обратился к российскому отделению этой сети фастфуда, попросив настоятельно повлиять на своих украинских коллег. Если те откажутся от возвращения русского языка в свое меню, то он пригрозил устроить «Макдональдсу» всемирный бойкот, который, по его словам, поддёрнут все противник расовой дискриминации: от протестующих в США, до французских левых.