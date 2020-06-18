Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не видит оснований для отставки правительства и считает, что программу деятельности Кабмина Верховная Рада не поддержала из-за политического момента. Об этом 18 июня сообщает УНИАН

По словам премьера, 207 депутатов все же поддержали программу правительства. Ермак предложил Зеленскому распустить Верховную Раду - СМИ © пресс-служба президента Украины

«Поддержка была. Но у некоторых народных депутатов было неприятие предоставления иммунитета правительству или отдельным министрам, что стало камнем преткновения. К сожалению, это политический момент. Но с точки зрения работы с парламентом по выполнению тех параметров, тех векторов, которые прописаны в программе, мы будем работать, будем продолжать эту работу», — сказал он.

Как сказал Шмыгаль, для правительства «ничего страшного здесь не произошло».

По его словам, это документ, по которому правительство будет работать независимо от принятия или непринятия. Также он отметил, что его Кабмину не нужен иммунитет.