Соперник Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах в Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий инициативную группу политика, дают показания в департаменте финрасследований в рамках дела Белгазпромбанка. Об этом в четверг, 18 июня, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ

«Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК. Основная цель "визита" — проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по "Белгазпромбанку"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при задержании ни один, ни другой претензий к правоохранителям не предъявлял.

«В образе защитника от России». Эксперты о Лукашенко и выборах в Белоруссии © AP, Sergei Grits

В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Сам Бабарико пока процессуального статуса не имеет. По его мнению, действия властей носят политический характер.