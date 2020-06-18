«Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК. Основная цель "визита" — проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по "Белгазпромбанку"», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при задержании ни один, ни другой претензий к правоохранителям не предъявлял.
Ранее департамент финрасследований возбудил уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В рамках дела проходил обыск в головном здании Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико.
В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Сам Бабарико пока процессуального статуса не имеет. По его мнению, действия властей носят политический характер.