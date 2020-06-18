После провального голосования за программу деятельности правительства министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подчеркнул, что это не является основанием для отставки Кабмина. Об этом 18 июня передает УНИАН

Полный провал. Рада снова отказалась поддержать программу правительства © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Это действительно хорошая мотивация, чтобы лучше, больше и упорнее работать. Поэтому будем работать в таких условиях», — добавил Криклий.

Он не смог ответить на вопрос журналистов, будет ли правительство готовить третий вариант программы действий Кабмина.