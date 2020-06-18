По его словам, нежелание депутатов поддержать правительственную программу свидетельствует о том, что для Кабмина это будет стимулом лучше работать. Он сказал, что никто не отнимает у правительства необходимость решения текущих и стратегических задач.
«Это действительно хорошая мотивация, чтобы лучше, больше и упорнее работать. Поэтому будем работать в таких условиях», — добавил Криклий.
Он не смог ответить на вопрос журналистов, будет ли правительство готовить третий вариант программы действий Кабмина.