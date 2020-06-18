Депутаты Верховной Рады отказались лишить полномочий депутата Святослава Вакарчука, который был лидером «Голоса» на последних парламентских выборах. Трансляцию заседания 18 июня вел телеканал «Рада»

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