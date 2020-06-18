Отмечается, что за соответствующее постановление проголосовало 175 депутатов при необходимых 226.
«Этот результат прогнозировался. Много желающих его потроллить», — прокомментировал голосование Telegram-канал «Политика страны».
Отмечается, что за соответствующее постановление проголосовало 175 депутатов при необходимых 226.
«Этот результат прогнозировался. Много желающих его потроллить», — прокомментировал голосование Telegram-канал «Политика страны».
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.