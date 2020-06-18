«Миссия выполнена». Вакарчук заявил, что уходит из Рады
«Миссия выполнена». Вакарчук заявил, что уходит из Рады
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Отмечается, что за соответствующее постановление проголосовало 175 депутатов при необходимых 226.

«Этот результат прогнозировался. Много желающих его потроллить», — прокомментировал голосование Telegram-канал «Политика страны».    