Депутаты Верховной Рады не смогли принять в целом со второй попытки программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Трансляцию заседания 18 июня вел телеканал «Рада»

Представляя свою программу, Шмыгаль заявил, что она основана на «экономическом национализме для Украины». Однако это утверждение депутаты раскритиковали. Политолог Якубин: Кабмин Шмыгаля хотел получить кредит. Что будет с Украиной дальше, им не важно © Facebook, Алексей Якубин

После доклада Шмыгаля с трибуны и вопросов к премьеру за утверждение программы правительства проголосовали всего 207 парламентариев. Для принятия необходимо 226 голосов.

Фракция «Слуги народа» дала 176 голосов, группа «За будущее» — 6, «Доверие» — 17, и внефракционные депутаты — всего 8 голосов.

Таким образом, имея монобольшинство, партия Владимира Зеленского так и не смогла в очередной раз прийти к единодушию. Ранее в СМИ сообщалось, что «Слуга народа» активно занимается поиском голосов для принятия программы, а нынешний провал называют признаком постепенной утраты президентом контроля над своей фракцией.