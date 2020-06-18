Представляя свою программу, Шмыгаль заявил, что она основана на «экономическом национализме для Украины». Однако это утверждение депутаты раскритиковали.
После доклада Шмыгаля с трибуны и вопросов к премьеру за утверждение программы правительства проголосовали всего 207 парламентариев. Для принятия необходимо 226 голосов.
Фракция «Слуги народа» дала 176 голосов, группа «За будущее» — 6, «Доверие» — 17, и внефракционные депутаты — всего 8 голосов.
Таким образом, имея монобольшинство, партия Владимира Зеленского так и не смогла в очередной раз прийти к единодушию. Ранее в СМИ сообщалось, что «Слуга народа» активно занимается поиском голосов для принятия программы, а нынешний провал называют признаком постепенной утраты президентом контроля над своей фракцией.