Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар считает, что Россия якобы планирует пробить себе сухопутный коридор в Крым, а может, и в Приднестровье. Об этом 18 июня он рассказал в интервью «Апострофу»

«Пусть обсудят это в Полтаве» — Крым ответил Зеленскому на слова о «возвращении» региона © РИА Новости, Александр Пирагис | Перейти в фотобанк

Он сослался на доводы неназванных военных специалистов о вероятности угрозы со стороны Крыма с учетом потенциала Черноморского флота РФ, его возможностей проведения десантных операций по всему побережью Черного моря.

«Не думаю, чтобы Россия отказалась от планов пробить себе по суше коридор в Крым, а может, и в Приднестровье. Особенно с учетом того, что воды в Крыму все меньше и меньше. И никто не снимал военную угрозу со стороны оккупированного Донбасса и территории России вообще», — отметил Боднар.