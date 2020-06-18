По его мнению, поводом для якобы активизации действий против Украины может быть как нехватка воды в Крыму, так и перезагрузка власти в России, чтобы, например, скрыть «нарушения или получить благосклонность избирателей».
Он сослался на доводы неназванных военных специалистов о вероятности угрозы со стороны Крыма с учетом потенциала Черноморского флота РФ, его возможностей проведения десантных операций по всему побережью Черного моря.
«Не думаю, чтобы Россия отказалась от планов пробить себе по суше коридор в Крым, а может, и в Приднестровье. Особенно с учетом того, что воды в Крыму все меньше и меньше. И никто не снимал военную угрозу со стороны оккупированного Донбасса и территории России вообще», — отметил Боднар.