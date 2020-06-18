Киевский апелляционный суд признал недостоверным заявление замглавы СБУ Виктора Кононенко о том, что якобы Александр Янукович финансировал акции протеста под Администрацией президента Украины, запланированные на 15-16 сентября 2018 года. Об этом 18 июня сообщила адвокат Ольга Просянюк, представляющая интересы сына бывшего президента

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По словам Просянюк, представитель СБУ и в суде первой инстанции, и в апелляционном суде так и не смог предоставить ни единого доказательства, подтверждающего заявляемую СБУ причастность Александра Януковича к планируемым провокациям. СБУ также была вынуждена признать, что в отношении Александра Януковича по указанным фактам даже не проводилось никакого расследования ни Службой безопасности Украины, ни каким-либо другим правоохранительным органом. Поэтому апелляционный суд справедливо и правомерно признал распространяемую СБУ информацию недостоверной.