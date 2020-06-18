«СБУ 3 октября 2018 года на брифинге и через свой официальный сайт распространила заведомо лживую информацию о якобы финансировании Александром Януковичем проведения каких-то акций в сентябре 2018 года, дискредитирующих украинскую власть. Данные сведения — откровенная ложь. Теперь это подтверждено еще и судом, а СБУ обязана в течение месяца на брифинге опровергнуть предоставленную обществу неправдивую информацию», — отметила адвокат.
По словам Просянюк, представитель СБУ и в суде первой инстанции, и в апелляционном суде так и не смог предоставить ни единого доказательства, подтверждающего заявляемую СБУ причастность Александра Януковича к планируемым провокациям. СБУ также была вынуждена признать, что в отношении Александра Януковича по указанным фактам даже не проводилось никакого расследования ни Службой безопасности Украины, ни каким-либо другим правоохранительным органом. Поэтому апелляционный суд справедливо и правомерно признал распространяемую СБУ информацию недостоверной.