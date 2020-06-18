Авиакомпания-лоукостер Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в Международном аэропорту «Киев» и перелетов с Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба компании

Украина.ру на Youtube «Типичная Украина»: украинское кино, вера и предательство, «как шведы под Полтавой»