Россия откажется от сотрудничества с США в космической сфере, если Штаты продолжат реализацию своих планов по милитаризации космоса, сказал заместитель генерального директора госкорпорации Роскосмос Сергей Савельев. Его слова приводит 18 июня РИА Новости

Ранее стало известно, что Министерство обороны США завершило разработку «Стратегии обороны в космосе». Военное ведомство Штатов заявляет о том, что Россия и Китай якобы угрожают Штатам в космосе.

«Естественно, в таких вопросах мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере», — сказал Савельев.