Ранее стало известно, что Министерство обороны США завершило разработку «Стратегии обороны в космосе». Военное ведомство Штатов заявляет о том, что Россия и Китай якобы угрожают Штатам в космосе.
«Естественно, в таких вопросах мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере», — сказал Савельев.
При этом, по его словам, российская сторона готова к наращиванию всеобъемлющего партнерства между Москвой и Вашингтоном по самому широкому спектру вопросов в сфере освоения космического пространства.