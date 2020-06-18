«Сегодня, 18 июня, Украина поставила очередной антирекорд за все время эпидемии. По данным СНБО, за прошедшие сутки в Украине 829 инфицированных коронавирусом. Это уже третий антирекорд за последние несколько дней», — говорится в сообщении.
«Сегодня, 18 июня, Украина поставила очередной антирекорд за все время эпидемии. По данным СНБО, за прошедшие сутки в Украине 829 инфицированных коронавирусом. Это уже третий антирекорд за последние несколько дней», — говорится в сообщении.
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