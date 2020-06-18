На Украине с начала эпидемии зафиксировано 34 063 случая коронавируса, 966 летальных, 15 447 пациентов выздоровели. Об этом 18 июня сообщает Минздрав Украины в Telegram

«Сегодня, 18 июня, Украина поставила очередной антирекорд за все время эпидемии. По данным СНБО, за прошедшие сутки в Украине 829 инфицированных коронавирусом. Это уже третий антирекорд за последние несколько дней», — говорится в сообщении.