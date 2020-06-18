Ранее департамент финрасследований возбудил уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В рамках дела проходил обыск в головном здании Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико.
В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Сам Бабарико пока процессуального статуса не имеет. По его мнению, действия властей носят политический характер.
«Сегодня при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда, сотрудники "Беларусбанка", что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету. Документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были», — говорится в сообщении штаба.
Согласно белорусскому законодательству, избирательная кампания кандидата в президенты может финансироваться только с подобного счета.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко планирует баллотироваться на шестой срок.