Власти Белоруссии заблокировали избирательные счета одного из соперников Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах – Виктора Бабарико. Об этом накануне сообщил штаб политика

Три врага Лукашенко. Что известно о кандидатах в президенты Белоруссии Тихановском, Бабарико, Цепкало © REUTERS, Vasily Fedosenko

В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Сам Бабарико пока процессуального статуса не имеет. По его мнению, действия властей носят политический характер.

«Сегодня при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда, сотрудники "Беларусбанка", что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету. Документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были», — говорится в сообщении штаба.

Согласно белорусскому законодательству, избирательная кампания кандидата в президенты может финансироваться только с подобного счета.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко планирует баллотироваться на шестой срок.