Бывший президент Киргизии отказался от последнего слова на суде по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил «Интерфакс»

«Алмазбек Атамбаев не будет выступать с последним словом по делу о незаконном освобождении криминального авторитета. Он также отказался от участия в прениях сторон», — рассказал адвокат Замир Жоошев.

Второй арест: экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили обвинения. Но это только начало © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Государственное обвинение запросило 15 лет лишения свободы экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении Батукаева.

Батукаев в 2006 году был приговорен к 16 годам и 18 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Через семь лет он уехал из Киргизии, получив условно-досрочное освобождение из-за «тяжелой болезни».

Кроме того, Атамбаев обвиняется в убийстве, организации захвата власти, коррупции и незаконном обогащении.