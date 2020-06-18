«Алмазбек Атамбаев не будет выступать с последним словом по делу о незаконном освобождении криминального авторитета. Он также отказался от участия в прениях сторон», — рассказал адвокат Замир Жоошев.
Как рассказал собеседник агентства, в суде в настоящее время идут прения сторон, после чего подсудимые должны будут выступить с последним словом. Не исключено, что суд вынесет приговор уже в четверг, 18 июня.
Государственное обвинение запросило 15 лет лишения свободы экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении Батукаева.
Батукаев в 2006 году был приговорен к 16 годам и 18 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Через семь лет он уехал из Киргизии, получив условно-досрочное освобождение из-за «тяжелой болезни».
Кроме того, Атамбаев обвиняется в убийстве, организации захвата власти, коррупции и незаконном обогащении.