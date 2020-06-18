Власти Тернопольской области приняли решение ужесточить карантинные меры из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе. Об этом на днях сообщила пресс-служба Тернопольской ОГА

Отмечается, что в связи с превышением показателя инцидентности область на этой неделе не вошла в зону адаптивного карантина.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Из массовых мероприятий власти Тернопольской области разрешили только проведение Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Кроме того, пассажирский транспорт в регионе будет работать только по количеству сидячих мест и исключительно для пассажиров в масках. С 18 июня также начнется активная проверка ТЦ, транспорта и рынков.