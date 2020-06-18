Отмечается, что в связи с превышением показателя инцидентности область на этой неделе не вошла в зону адаптивного карантина.
В связи с этим властями принято решение запретить массовые собрания, приостановить работу спортивных групп, секций, фитнес-центров в закрытых помещениях, работу магазинов и ТРЦ, которые не могут обеспечить социальную дистанцию для посетителей, а также обслуживание посетителей общепитов — только на летних площадках с соблюдением необходимых правил.
Из массовых мероприятий власти Тернопольской области разрешили только проведение Внешнего независимого оценивания (ВНО).
Кроме того, пассажирский транспорт в регионе будет работать только по количеству сидячих мест и исключительно для пассажиров в масках. С 18 июня также начнется активная проверка ТЦ, транспорта и рынков.