На одной из баз батальона «Восток» Внутренних войск МВД ДНР прошли учебные сборы добровольцев, которые должны встать в строй, если ситуация на линии разграничения обострится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший глава Совета безопасности ДНР, создатель батальона «Восток» Александр Ходаковский

Александр Ходаковский: Мы даем бойцам больше шансов выжить © предоставлено Александром Ходаковским

По его словам, цель сборов — сделать из ополченца профессионала, так как боевая учеба — это не только повышение боевой эффективности, но и шанс выжить в бою.

«Наша задача какая? Вот пулемет. Открыл крышку ствольной коробки, взял ленту, зарядил, посмотрел — нет ли перекосов, «утыканий». Устранил неполадки. Это учеба. Реальная. И, повторю, все должны быть взаимозаменяемы. Я вот, например, по военно-учетной специальности «командир отделения, оператор-наводчик боевой машины пехоты». Это старый армейский принцип. А у нас шесть лет назад, когда наши части только формировались и начинали воевать, он не был реализован», — рассказал Александр Ходаковский.

Главными темами занятий на сборах резервистов стали подготовка расчётов коллективного оружия поля боя (АГС-17 «Пламя», СПГ-9 «Копьё», пулемёт «Утёс», РПГ-7, ПТУР).

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