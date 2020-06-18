В мае Малюська заявлял, что готов выкупить на аукционе собаку породы «питбультерьер», которую конфисковали у хозяина за ненадлежащее содержание, и отдать на перевоспитание.
«Действительно, я обещал принять участие в аукционе, зарегистрировался там как участник, но не имел возможности конкурировать с другими участниками: зарплата не позволяет мне заплатить за питбуля больше 11 тысяч (28,6 тыс. рублей — ред.), а аукцион закончился именно такими результатами», — сказал министр.
При этом, по словам Малюськи, победитель аукциона так и не забрал собаку — пока пес остается у прежних владельцев.
Также министр отметил, что Минюст разработал изменения в законодательство, которые сделают невозможным конфискацию питомцев за долги.