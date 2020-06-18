Министр юстиции Украины Денис Малюська вновь пожаловался на маленькую зарплату: ему не хватило денег приобрести конфискованную собаку на аукционе. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает УНИАН в четверг, 18 июня

Жена министра юстиции Украины разрешила ему купить розовый пиджак, но при одном условии. Малюська просит о помощи © Facebook, Denis Malyuska

«Действительно, я обещал принять участие в аукционе, зарегистрировался там как участник, но не имел возможности конкурировать с другими участниками: зарплата не позволяет мне заплатить за питбуля больше 11 тысяч (28,6 тыс. рублей — ред.), а аукцион закончился именно такими результатами», — сказал министр.

При этом, по словам Малюськи, победитель аукциона так и не забрал собаку — пока пес остается у прежних владельцев.

Также министр отметил, что Минюст разработал изменения в законодательство, которые сделают невозможным конфискацию питомцев за долги.