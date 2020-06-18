Власти Соединеных Штатов одобрили продажу Украине 16 катеров Mark VI и вооружения на 600 млн долларов. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает УНИАН со ссылкой на сообщение Агентства по оборонной безопасности

«Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи военным силам Украине 16 катеров Mark VI, а также связанного с ним оснащения на 600 миллионов долларов. Агентство по оборонной безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс о возможной продаже уже сегодня», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Украина будет использовать приобретенные судна для защиты своих территориальных вод и других морских интересов.

Ранее сообщалось, что Украина требует у Америки вернуть 30 млн долларов, которые она заплатила Вашингтону за поставку оружия и техники. Причиной стал тот факт, что выполнение контрактов с пятью компаниями из Соединенных Штатов было отложено на год зимой 2020 года.