«Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи военным силам Украине 16 катеров Mark VI, а также связанного с ним оснащения на 600 миллионов долларов. Агентство по оборонной безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс о возможной продаже уже сегодня», — говорится в сообщении.
В Госдепе США отмечают, что продажа оружия Украине будет поддерживать цель внешней политики и нацбезопасности США путем улучшения безопасности страны-партнера, что является «движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе».
Также отмечается, что Украина будет использовать приобретенные судна для защиты своих территориальных вод и других морских интересов.
Ранее сообщалось, что Украина требует у Америки вернуть 30 млн долларов, которые она заплатила Вашингтону за поставку оружия и техники. Причиной стал тот факт, что выполнение контрактов с пятью компаниями из Соединенных Штатов было отложено на год зимой 2020 года.