Политическая и общественная система США - это сложнейший механизм, привычный к разного рода социальным потрясениям. Об этом писатель Вячеслав Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 17 июня

Марков рассказал, как протесты в США могут перерасти в гражданскую войну © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

«Так и сейчас — лодку качнуло, конечно, очень сильно, плюс факторы пандемии и экономического спада, невиданного с начала 1930-х. Но в своей основе происходящее в США — это часть ее политической культуры… В США наработано множество инструментов для более-менее быстрого решения локальных проблем. Уверен, что они сработают и на этот раз», — заявил Бондаренко.

В последние недели в США бушуют массовые беспорядки, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием.

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