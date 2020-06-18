По его мнению, победа «черного Майдана» в США нереальна. Он напомнил события конца 1960-х годов, когда Америка столкнулась с целым рядом проблем в виде войны, массового антивоенного движения, раскола поколений, движения «Черных пантер», двух непопулярных президентов подряд и экономического кризиса. Однако, по словам писателя, эти обстоятельства не привели к существенному изменению в структуре государства.
«Так и сейчас — лодку качнуло, конечно, очень сильно, плюс факторы пандемии и экономического спада, невиданного с начала 1930-х. Но в своей основе происходящее в США — это часть ее политической культуры… В США наработано множество инструментов для более-менее быстрого решения локальных проблем. Уверен, что они сработают и на этот раз», — заявил Бондаренко.
В последние недели в США бушуют массовые беспорядки, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием.
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