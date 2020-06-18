В интервью изданию Украина.ру правозащитник Андрей Гожый сказал, что население рассчитывало, что Владимир Зеленский сможет побороть коррупцию, завершить войну в Донбассе и решить языковой вопрос, но после избрания он предпочёл продолжить курс своего предшественника

На президентских выборах в 2019 году нынешний глава государства, не имевший политического опыта, победил с рекордным результатом — 73,22% голосов. Не секрет, что многие украинцы не столько поддерживали его, как голосовали против Петра Порошенко.

Как сказал в интервью изданию Украина.ру правозащитник Андрей Гожый, прежде всего люди ждали борьбы с прежними коррупционными схемами, прекращения коррупции как легальной, так и нелегальной. Колесников: Зеленский все больше напоминает позднего Порошенко © 112.ua

«Конечно, языковой вопрос и культурный. Рассчитывали, что будет прекращён тоталитарный диктат какой-то галицайской — в плохом смысле этого слова, там, конечно, есть много нормальных людей, но я говорю сейчас о диктате бандеровско-галицайской идеологии», — продолжил перечислять он.

В-третьих, украинцы надеялись на прекращение войны в Донбассе и нормализацию хотя бы только экономических, деловых отношений с Россией.

«Люди, голосуя за Зеленского, хотели наказания преступников, которые нападали, убивали журналистов, издевались. Ещё и такие задачи были поставлены избирателями перед Зеленским, как остановка пенсионной реформы, снижение коммунальных тарифов, и прочее. Но нет. Мы получили только продажу земли. Всё остальное продолжается по той же линии, как и при Порошенко», — заявил Гожый.