На фоне массовых протестов в США России выгоднее всего не предпринимать действий для усиления беспорядков, так как она заинтересована в «предсказуемой» Америке. Об этом писатель Вячеслав Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 17 июня

Кедми рассказал, как протесты повлияют на авторитет США в мире © REUTERS, Kevin Lamarque

«Так что наилучший выход для России — это максимально использовать нынешнюю ситуацию в США, постараться при возможности легально сыграть на противоречиях внутри американского лагеря и не прилагать, разумеется, никаких усилий для дальнейшего усиления хаоса», — сказал Бондаренко.

В последние недели в США бушуют массовые беспорядки, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием.

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