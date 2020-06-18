Он подчеркнул, что никакая Америка — «ни сбалансированная, ни разбалансированная, с "хорошим" или "плохим" президентом во главе» — никогда не была и не будет союзницей России. Тем не менее, Россия, как и остальной мир, заинтересована в «стабильных, нормально функционирующих, предсказуемых» США, отметил писатель.
«Так что наилучший выход для России — это максимально использовать нынешнюю ситуацию в США, постараться при возможности легально сыграть на противоречиях внутри американского лагеря и не прилагать, разумеется, никаких усилий для дальнейшего усиления хаоса», — сказал Бондаренко.
В последние недели в США бушуют массовые беспорядки, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием.
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