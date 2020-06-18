В интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Якубин заявил, что в Минских договорённостях нет пунктов, противоречащих Конституции Украины, поэтому при наличии политической воли все они могут быть реализованы

По мнению эксперта, ключевая стратегия Киева состоит в том, чтобы всё-таки постараться выполнить «Минск», поскольку других вариантов для реализации хотя бы части парижского коммюнике лидеров «нормандской четвёрки» и проведения второго саммита на высшем уровне нет, а различные предложения украинской стороны о пересмотре переговорного формата — это не более чем дымовая завеса.

«При политическом желании Минские соглашения как комплекс мер можно выполнять. В них нет ничего такого, что вступало бы в противоречие с Конституцией. У Порошенко в принципе не было желания возвращать Донбасс с электоральной точки зрения. Он считал, что это не его территория, и это невыгодно ему. У нынешней власти в этом плане более гибкая позиция — она смотрит на социологию и общественную поддержку, а в обществе есть большой запрос на решение конфликта на востоке», — сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Якубин. Симуляция процеса. Зачем глава МИД Украины Кулеба и глава Офиса президента Ермак отправились в тур по Европе © REUTERS, Fabrizio Bensch/Pool

Он считает, что сам факт проведения главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком встреч в расширенном формате в Берлине и Париже говорит о том, что переговоры по выполнению парижского коммюнике ведутся. И Германия как принимающая сторона внимательно отслеживает, как продвигается обмен пленными, как обстоят дела с законом об особенностях самоуправления, что по амнистии.

«Конечно, у нас есть часть политических сил, которым невыгодно, чтобы Донбасс был в составе Украины, и они всё для этого делают. Но они постоянно проигрывают выборы. Партия «Голос», которая говорила о «холодной деоккупации» Донбасса, имеет сегодня рейтинг в 3%. Если Зеленский не сделает этих шагов, то за него это сделают другие. Тот же Медведчук недавно написал письмо Зеленскому, в котором напомнил о необходимости двигаться к достижению мира, снижению тарифов и изменению гуманитарной политики», — подчеркнул Якубин.