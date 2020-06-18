По его словам, Минские соглашения в нынешнем виде не выполняются фактически с 2015 года. Для их реализации требуется консенсусный вариант разрешения ситуации.
«Такой вариант должен предусматривать решение на трех уровнях: между Россией и Западом, между Украиной и Россией, внутри Украины — между ОРДЛО и остальной частью страны. Это как матрешка. На каждом из трех уровней, чтобы достигнуть мира, необходимо заключить соглашения. Только тогда это может сработать», — сказал политолог.
Он также отметил, что препятствием для «Минска» является сохраняющийся нынешний баланс в виде ЛДНР с российской поддержкой с одной стороны и Киевом с западной поддержкой с другой.
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