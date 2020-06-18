Реализация Минских договоренностей требует заключения соглашений на трех уровнях. Об этом директор украинского Института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру 17 июня

Заморозка или прорыв? Эксперты о «Минске-3» и будущем Донбасса © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Такой вариант должен предусматривать решение на трех уровнях: между Россией и Западом, между Украиной и Россией, внутри Украины — между ОРДЛО и остальной частью страны. Это как матрешка. На каждом из трех уровней, чтобы достигнуть мира, необходимо заключить соглашения. Только тогда это может сработать», — сказал политолог.

Он также отметил, что препятствием для «Минска» является сохраняющийся нынешний баланс в виде ЛДНР с российской поддержкой с одной стороны и Киевом с западной поддержкой с другой.

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