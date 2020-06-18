Украинское общество поменялось за пять лет с момента подписания вторых Минских соглашений и сегодня считает их поражением. Об этом директор Украинского Института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру 17 июня

Киев считает Минские соглашения необязательными - Грызлов © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Борис Грызлов рассказал, что замглавы делегации Украины в ТКГ Александр Мережко заявил, будто Минские соглашения носят рекомендательный характер и не налагают на Украину никаких обязательств.

По словам Бортника, Киев уже давно почти в открытую говорит о том, что условия Минских соглашений его не устраивают. Он отметил, что это связано с политической конъюнктурой, которая изменилась за пять лет с момента подписания «Минска-2».

«В 2015 году <…> страна была более согласна на мир даже путем очень сложного компромисса… Потом <…> общество успокоилось, войны, какого-то кризиса глубокого в Украине не чувствуется — война там где-то идет фоном в Донбассе, далеко от Киева… И сегодня украинцы уже не согласны на эти соглашения, считают их поражением… Для власти выполнить эти соглашения означает вступить в конфликт с как минимум третью украинского общества», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что эта треть является активным меньшинством, которое очень весомо в политике и доминирует на улицах.

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