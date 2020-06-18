Директор Украинского Института политики Руслан Бортник считает, что украинская власть уже ищет альтернативные Минским соглашениям форматы решения ситуации в Донбассе. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 17 июня

Андрей Золотарев: Выход Киева из Минских соглашений сразу приведет к снятию санкций с РФ © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Владимир Зеленский заявил, что отводит год на достижение результатов по Донбассу, и пообещал выйти из Минских договоренностей, в случае если за этот срок «нормандский формат» не принесет результатов.

«Это обещание вполне реально, потому что Зеленский не хочет отвечать за провал минских переговоров. И я думаю, что уже власть начала предлагать какие-то другие варианты, которые позволят перенести ответственность за отсутствие мира на Россию или представителей так называемых ЛДНР», — сказал Бортник.

По его мнению, все разговоры вокруг Будапештского меморандума — это попытка Киева выйти за рамки «нормандского формата» и перейти к «Минску-3».

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