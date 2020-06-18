Как объяснил в интервью изданию Украина.ру руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв, отказ Киева от Минских соглашений автоматически приведёт к отмене антироссийских санкций западными странами

За последние дни из уст нескольких украинских чиновников прозвучали заявления о бесполезности Минских договорённостей для Киева. Так, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал их никчёмными, а замглавы делегации Украины в Контактной группе Александр Мережко заявил о том, что Минские соглашения носят не более чем рекомендательный характер. Транзит - в Париж через Берлин. Как Киев хоронит Минские соглашения © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Я думаю, что выход из соглашений маловероятен. Это автоматически приведёт к тому, ради чего всё это затевалось и что поддерживается «партией войны» — отмене санкций в отношении России. Это позволит говорить о том, что проблемы не в Москве, а в Киеве. Я думаю, что Киеву не позволят ни выполнить Минские соглашения, ни отказаться от них как таковых», — сказал в интервью изданию Украина.ру руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

По мнению украинского политолога, позиция Киева, которая заключается в том, чтобы добиться коррекции Минских соглашений на выгодных ему условиях — сначала возврат контроля над российско-украинской границей, а потом всё остальное — в лучшем случае может привести только к замораживанию конфликта.