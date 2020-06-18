«В том, чтобы держать ее на дистанции от Китая, а с другой — на дистанции от США. Чтобы Россия была островом, а не союзником Китая. Понятно, что, с одной стороны, союз России со Штатами невозможен, а с другой — Трамп должен удерживать Россию от сближения с Германией. Это правильная игра — разделяй и властвуй», — указал эксперт.
Политолог считает предложение Трампа о расширении «большой семерки» до G11 попытокой расширить круг лидеров стран, способных сберечь мир, так как пока единственные серьезные люди в G7 — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Карасев добавил, что, несмотря на все препятствия со стороны США, газопровод «Северный поток-2» будет достроен, потому что в этой истории главную роль играет бизнес, а не политика.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.