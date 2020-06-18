Цель президента США Дональда Трампа в отношениях с Россией состоит в том, чтобы держать ее на дистанции от Китая и от США. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру

Вадим Карасев: Цель Трампа - сделать из России остров © actual.today

Политолог считает предложение Трампа о расширении «большой семерки» до G11 попытокой расширить круг лидеров стран, способных сберечь мир, так как пока единственные серьезные люди в G7 — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Карасев добавил, что, несмотря на все препятствия со стороны США, газопровод «Северный поток-2» будет достроен, потому что в этой истории главную роль играет бизнес, а не политика.

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