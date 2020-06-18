Когда российские «олигархи» на самом деле пришли в Белоруссию, то в некоторых отраслях они повысили зарплату в 3-4 раза и начали вкладываться в инфраструктуру. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко заявил, что российские олигархи якобы финансируют белорусскую оппозицию.

«Когда на самом деле российские «олигархи» пришли в Белоруссию, то в некоторых отраслях они повысили зарплату в 3-4 раза, начали вкладываться в инфраструктуру. Они даже стали покупать приличные автомобили для менеджмента. Многие белорусские силовики хотят служить в российской армии и полиции, потому что у нас зарплаты больше и социальное обеспечение лучше», — указал эксперт.

Политолог отметил, что у российских олигархов теоретически могли бы быть какие-то интересы в Белоруссии, но поскольку Белоруссия вне зоны их действия, то и влиять на события там они могут очень-очень ограниченно.

Кроме того, подчеркнул Безпалько, что с некоторыми из российских олигархов (Михаилом Гуцериевым в частности) Лукашенко прекрасно дружит, и некоторые из них в Белоруссии уже прописались, приобрели там массу собственности, недвижимости и даже банки.

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