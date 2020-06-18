Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что российские олигархи якобы финансируют белорусскую оппозицию.
«Когда на самом деле российские «олигархи» пришли в Белоруссию, то в некоторых отраслях они повысили зарплату в 3-4 раза, начали вкладываться в инфраструктуру. Они даже стали покупать приличные автомобили для менеджмента. Многие белорусские силовики хотят служить в российской армии и полиции, потому что у нас зарплаты больше и социальное обеспечение лучше», — указал эксперт.
Политолог отметил, что у российских олигархов теоретически могли бы быть какие-то интересы в Белоруссии, но поскольку Белоруссия вне зоны их действия, то и влиять на события там они могут очень-очень ограниченно.
Кроме того, подчеркнул Безпалько, что с некоторыми из российских олигархов (Михаилом Гуцериевым в частности) Лукашенко прекрасно дружит, и некоторые из них в Белоруссии уже прописались, приобрели там массу собственности, недвижимости и даже банки.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.