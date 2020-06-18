Первый вариант состоит в том, продолжил эксперт, чтобы в августе Республиканская партия заблокировала выдвижение Трампа кандидатом в президенты и выдвинула условного Майкла Пенса, который сейчас занимает пост вице-президента у Трампа.
«Пенс на самом деле предатель. Он спит и видит, чтобы именно его, а не Трампа выдвинули кандидатом в президенты», — уточнил Марков.
Также, по его мнению, демократы могут спровоцировать Трампа на ошибки и какие-то радикальные действия, обвинив его в том, что он расист и убийца, что приведет к массовому неподчинению ему органов власти и попытке импичмента.
Если Трамп не откажется выдвигаться и импичмента не будет, то беспорядки продолжатся вплоть до ноября и выборов, пока не объявят о победе Джо Байдена, пояснил политолог.
Если же Трамп победит, демократы не будут признавать его победу, как это было на Украине в 2004 году, и тогда трудно сказать, когда эти беспорядки закончатся, рассуждает специалист.
Они могут перерасти в гражданскую войну, но эта гражданская война будет необычного типа, когда не будет расколотых территорий, а будет что-то вроде городской герильи с обеих сторон, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.