Ранее украинская сторона включила в состав ТКГ в Минске так называемых «представителей Донбасса». В их число вошли журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, а также еще несколько лиц, имеющих к региону очень условное отношение.
«В молодёжном сленге есть понятие "троллинг". Так вот, это именно троллинг и есть. Да, формально все эти господа — переселенцы с Донбасса. Их Украина и проталкивает Европе, заявляя: наряду с официальными, должны вестись переговоры между представителями-общественниками. Наши власти, выходит, с этим по факту согласны», — категоричен политик.
Но остаётся за скобками, продолжил Пургин, что Донбасс имеет дело с самыми непримиримыми в смысле идеологических взглядов проамериканскими фигурами, которые могут дать Украине прекрасную картинку по телевизору и поводы для обсуждений, но не могут принести мира региону.
По его мнению, украинская сторона применяет подобную тактику потому, что республики Донбасса сами не проявляют инициативу и занимают оборонительную позицию.