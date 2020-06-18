Если назначение Сергея Сивохо на пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса было попыткой «задушить» ДНР/ЛНР в объятиях, то теперь Киев занимается грубым политическим хайпом, лежащим в векторе американских интересов. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Пургин: Донбасс после Гражданской войны и по сей день остается частью России © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Сергей Гармаш и Денис Казанский, а также еще несколько лиц, имеющих к региону очень условное отношение.

«В молодёжном сленге есть понятие "троллинг". Так вот, это именно троллинг и есть. Да, формально все эти господа — переселенцы с Донбасса. Их Украина и проталкивает Европе, заявляя: наряду с официальными, должны вестись переговоры между представителями-общественниками. Наши власти, выходит, с этим по факту согласны», — категоричен политик.

Но остаётся за скобками, продолжил Пургин, что Донбасс имеет дело с самыми непримиримыми в смысле идеологических взглядов проамериканскими фигурами, которые могут дать Украине прекрасную картинку по телевизору и поводы для обсуждений, но не могут принести мира региону.

По его мнению, украинская сторона применяет подобную тактику потому, что республики Донбасса сами не проявляют инициативу и занимают оборонительную позицию.