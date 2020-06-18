Эксперт отметил, что даже если взять за основу американское население, то эта "голубая американская мечта" не является для американцев чем-то привлекательным, так же как и для европейцев.
«США национальным государством вряд ли может стать, а вот европейцы вспомнить о своих национальных интересах и начать раскачивать историю под названием «национальное государство» вполне могут», — пояснил Кнырик.
Однако, по его мнению, любое пробуждение национального самосознания в Европе чревато тем, что США развяжут там межнациональный, межэтнический и межрелигиозный конфликт, потому что под видом беженцев в Европу направлялись и разного рода террористические элементы, которые вполне системно сотрудничают с американскими спецслужбами.
Ничего более прагматичного с точки зрения нормального существования мира, чем банальный, но очень правильный советский интернационализм, современное общество предложить не может, заключил собеседник издания.