Единственной альтернативой тому абсурду, до которого довели ситуацию в Европе и США в связи с массовыми протестами, могут быть только национальные государства. Об этом рассказал руководитель информационного агенства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Массовые протесты в США — это только репетиция свержения Трампа © РИА Новости, Владимир Трефилов

«США национальным государством вряд ли может стать, а вот европейцы вспомнить о своих национальных интересах и начать раскачивать историю под названием «национальное государство» вполне могут», — пояснил Кнырик.

Однако, по его мнению, любое пробуждение национального самосознания в Европе чревато тем, что США развяжут там межнациональный, межэтнический и межрелигиозный конфликт, потому что под видом беженцев в Европу направлялись и разного рода террористические элементы, которые вполне системно сотрудничают с американскими спецслужбами.

Ничего более прагматичного с точки зрения нормального существования мира, чем банальный, но очень правильный советский интернационализм, современное общество предложить не может, заключил собеседник издания.