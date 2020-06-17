Русофобия в Казахстане проявляется во всём. До 2020 года в республике проводилась государственная политика возвышения казахской нации и принижения всех остальных наций. Об этом рассказал казахстанский правозащитник Ермек Тайчибеков в интервью изданию Украина.ру

«Высшая нация». Казахстанский эксперт сказал, когда в стране начались межэтнические погромы © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) Касыма-Жомарта Токаева поступила петиция с требованием лишить русский язык статуса межнационального общения. Причем свои подписи под ней поставили и русскоязычные граждане.

Однако, продолжил эксперт, это не дало желаемого результата, потому, что общество стало расколотым, и с начала 2020 года на самом верхнем уровне было принято решение руками самих русских формировать русофобские настроения.

«Это такая же технология как в XIII веке, когда Батый завоёвывал город Рязань, он впереди на штурм вёл пленных славян. И славян натравливал на жителей города Рязань», — пояснил Тайчибеков.

Из-за этого, именно с 2020 года власти Казахстана очень часто специально находят русских людей, которые требуют запретить российское телевидение или исключить русский язык из Конституции, считает правозащитник.

Это делается для того, чтобы со стороны жители Российской Федерации приходили в замешательство, удивлялись и не могли понять, а что дальше делать, заключил собеседник издания.