В Армении уже два года после «бархатной революции» 2018 года осуществляется переход от одной системы к другой, когда к власти приходят новые элиты и постепенно вытесняют старые. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Политолог Искандарян: Арест Царукяна не приведет к гигантским протестам в Армении © Sputnik /Asatur Yesayants

«Эта новая группа людей приходит к власти и вытесняет людей из старой элиты. Некоторые из них приспосабливаются к новой власти, некоторые уходят, некоторые идут в оппозицию. Но процесс идет», — указал Искандарян.

Армению нельзя назвать страной, где правят представители крупного капитала, но ее нельзя и назвать страной, где правит чиновничий аппарат, потому что он по-настоящему еще не сформирован, уточнил политолог. Поэтому собеседник издания назвал бы Армению переходным вариантом.