В силу того, что армянская революция была легалистской (когда новые элиты пытаются соблюдать букву закона), этот процесс растянут во времени, пояснил эксперт.
«Эта новая группа людей приходит к власти и вытесняет людей из старой элиты. Некоторые из них приспосабливаются к новой власти, некоторые уходят, некоторые идут в оппозицию. Но процесс идет», — указал Искандарян.
Армению нельзя назвать страной, где правят представители крупного капитала, но ее нельзя и назвать страной, где правит чиновничий аппарат, потому что он по-настоящему еще не сформирован, уточнил политолог. Поэтому собеседник издания назвал бы Армению переходным вариантом.