В интервью изданию Украина.ру правозащитник Андрей Гожый заявил, что сейчас ухода Владимира Зеленского с президентского поста интересен только одному человеку - его предшественнику Петру Порошенко

Как отметил эксперт, в досрочном уходе нынешнего главы государства заинтересован тот, кому это выгодно.

«На данный момент в этом заинтересован только Пётр Порошенко и более никто. Эту заинтересованность пока сложно реализовать, но ещё годик такой власти… Пока личный рейтинг Зеленского достаточно высокий, и поставить против него — кого? Порошенко, Тимошенко, вот этих обанкротившихся политиков? Ясно, что он победит любого из них», — сказал в интервью изданию Украина.ру правозащитник Андрей Гожый. Зеленский назвал главную ошибку Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его мнению, гражданское общество после местных выборов 25 октября должно выдвинуть альтернативу, человека из пула политиков, которые не обанкротились, политика, который мог бы составить реальную конкуренцию. И когда такой человек появится, можно будет говорить о том, что обществу могут быть выгодны досрочные президентские выборы.

«С другой стороны, если народ помучается ещё пять лет, то, возможно, люди научатся адекватнее относиться к политикам, тщательнее разбираться в политических программах и лозунгах, а не голосовать по приколу за классного парня из телевизора», — добавил Гожый.