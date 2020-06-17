Как отметил эксперт, в досрочном уходе нынешнего главы государства заинтересован тот, кому это выгодно.
«На данный момент в этом заинтересован только Пётр Порошенко и более никто. Эту заинтересованность пока сложно реализовать, но ещё годик такой власти… Пока личный рейтинг Зеленского достаточно высокий, и поставить против него — кого? Порошенко, Тимошенко, вот этих обанкротившихся политиков? Ясно, что он победит любого из них», — сказал в интервью изданию Украина.ру правозащитник Андрей Гожый.
По его мнению, гражданское общество после местных выборов 25 октября должно выдвинуть альтернативу, человека из пула политиков, которые не обанкротились, политика, который мог бы составить реальную конкуренцию. И когда такой человек появится, можно будет говорить о том, что обществу могут быть выгодны досрочные президентские выборы.
«С другой стороны, если народ помучается ещё пять лет, то, возможно, люди научатся адекватнее относиться к политикам, тщательнее разбираться в политических программах и лозунгах, а не голосовать по приколу за классного парня из телевизора», — добавил Гожый.